Часть курганского "Синтеза" оказалась в зоне возможного затопления

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Несколько корпусов ПАО "Синтез" (входит в "Биннофарм групп") находятся в зоне возможного затопления, сообщил "Интерфаксу" представитель завода. Он добавил, что сотрудники предприятия делают все возможное, чтобы не произошло затопления, в том числе укрепляют дамбу.

Он отметил, что производство завода не остановлено, ведется в прежнем режиме.

ПАО "Синтез" выпускает около 300 наименований фармпродукции, является крупным производителем антибиотиков, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.

"Биннофарм групп" объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки: Зеленоград и Красногорск), ПАО "Синтез" (Курган), АО "Биоком" (Ставрополь).

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Ожидается нетипичный для весеннего половодья подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. Так, уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, может превысить 11 метров, это выше отметки 1994 года, когда Курганская область пережила разрушительное наводнение. От паводка тогда пострадали 220 тыс. человек, была нарушена работа предприятий, разрушены дороги и мосты.