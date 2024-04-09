Более 20 сел может подтопить в одном из районов Тюменской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Свыше двух десятков населенных пунктов могут попасть в зону подтопления в случае разлива реки Ишим в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава района Игорь Васильев во вторник.

"В Абатском районе подвержены угрозе подтопления 22 населенных пункта, включая районный центр", - написал Васильев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что при критическом подъеме воды возможен перелив через дамбы.

"Жители всех населенных пунктов, подверженных подтоплению, должны быть готовы к эвакуации в пункты временного размещения либо к родственникам, а также позаботиться о своем имуществе. В нашем районе будут развернуты девять ПВР", - отметил глава района.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.