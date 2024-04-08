В МЧС прогнозируют затопление нескольких микрорайонов в Тюмени

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Весеннее половодье затронет Тюменскую область, в зону подтопления попадут микрорайоны города, заяви в Госдуме замглавы МЧС России Виктор Яцуценко и пообещал нарастить там группировку спасателей.

Сейчас масштабное половодье проходит в Орске Оренбургской области.

По словам Яцуценко, в понедельник в Орске произошел спад воды на 10 см, но при этом зона половодья может расширить свою зону и затронет Оренбург.

Президент Владимир Путин поручил правительству создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.