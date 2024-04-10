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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В Тюменской области МЧС ждет волну паводка к концу недели

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области прохождение волны паводка ожидается через три-пять дней, сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство также сообщило, что глава министерства Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в пострадавший от половодья Ялуторовский район. Министр контролирует проведение превентивных противопаводковых мероприятий в регионе. В рамках рабочей поездки также оценит эффективность предпринятых мер.

Сейчас в Тюменской области сосредоточена группировка из более чем 12 тыс. человек и 3 тысяч единиц техники.

В регионе с 8 апреля введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. На случай возможного подтопления в области подготовлено 402 пункта временного размещения.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Александр Куренков МЧС Ялуторовский район Тюменская область Ишим Тобол
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