Путин внес кандидатуру Подносовой для назначения председателем Верховного суда

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит ее кандидатуру 17 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя Верховного суда, РФ сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступило представление президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - написал Клишас в телеграм-канале.

Как сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, представление для назначения Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета Федерации 17 апреля.

"Если внесено, то обычный регламент (рассмотрения - ИФ): 16 апреля на комитете по конституционному законодательству и 17-го - на пленарном заседании", - сказал Полетаев "Интерфаксу" в понедельник.

Конкурс на должность председателя Верховного суда был объявлен 1 марта после смерти занимавшего этот пост Вячеслава Лебедева. Подносова - единственная, кто подал заявление на занятие вакантной должности.

Подносова, как сообщается на сайте ВС РФ, получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года Подносова была назначена на должность зампреда ВС РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входит в Президиум ВС.