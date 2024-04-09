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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Хинштейн сообщил, что гендиректор Судебного департамента при ВС Гусев подал в отставку

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев, занимавший эту должность с 2000 года, написал заявление об отставке, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его уже на этой неделе", - добавил депутат.

"Судебный департамент занимается организационным обеспечением всех судов в стране, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы. В его структуру входит не только центральный аппарат, но и управления в регионах", - напомнил он.

Гендиректор Судебного департамента назначается на должность и освобождается от должности председателем Верховного Суда Российской Федерации с согласия Совета судей.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации по поводу заявления об отставке Александра Гусева.

Александр Гусев Александр Хинштейн Совет судей Судебный департамент Верховный Суд
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