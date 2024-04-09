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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Жителей четырех районов Кургана эвакуируют из-за угрозы паводка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Превентивная эвакуация жителей нескольких районов Кургана проводится из зон возможного затопления и подтопления, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эвакуироваться нужно жителям Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом.

"Всем жителям необходимо срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления", - говорится в сообщении.

С 15:00 в вышеупомянутых районах будут стоять автобусы, чтобы вывезти людей. Подготовлены пункты временного размещения.

Как сообщалось, в Кургане прекратили работу в связи с предстоящим паводком три музея. Проводится эвакуация музейных ценностей.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей.

Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Курганская область
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