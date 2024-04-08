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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Жителей Кургана призвали сделать месячный запас воды

Из-за наводнения в регионе существует риск затопления водозаборных сооружений

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды из-за риска затопления водозаборных сооружений, сообщил генеральный директор АО "Водный союз" Владимир Овсянников.

"Имеется риск затопления водозаборных сооружений. Поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Использовать все возможные емкости для того, чтобы этот запас был как можно больше", - сообщил он в видео, размещенном в телеграм-канале правительства Курганской области.

Он подчеркнул, что в настоящее время вода подается в город в нормальном режиме и нормального качества.

По оперативным данным МЧС, в зону вероятного подтопления попадают 62 населенных пункта Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган, в том числе 4,3 тыс. домов и 5,55 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 18,7 тыс. человек, среди которых 3,6 тыс. детей. Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс.

По данным на понедельник, подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, 7 участков автомобильных дорог и низководный мост.

В пунктах временного размещения находятся 119 человек, еще более 500 эвакуировавшихся расположились у родственников.

В области введен режим ЧС.

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Курган Курганская область
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