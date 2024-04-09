Что произошло за день: вторник, 9 апреля

Отмена пуска "Ангары", ситуация в Оренбургской и Курганской областях на фоне паводка, личность подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Автоматика из-за сбоя отменила первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного за две минуты до старта. Новый пуск намечен на 10 апреля.

- В Оренбургской области вода подошла к федеральной трассе "Урал". Пока дорога не закрыта. В Оренбурге включают сирену для оповещения об эвакуации, в местах возможного подтопления создают искусственные насыпи. Паводок в Орске пошел на спад.

- Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское (Курганская область) превысил неблагоприятную отметку. В округе проводится эвакуация. "Курганмашзавод", "Курганстальмост" и НПО "Курганприбор" вне угрозы паводка, в опасной зоне находятся несколько корпусов ПАО "Синтез".

- Губернатора Мурманской области, на которого 4 апреля напали с ножом, переводят из реанимации в хирургическое отделение. Состояние Андрея Чибиса улучшается, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

- В МВД установили личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Разыскивается житель Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Как сообщалось, 7 апреля в Щелкове был убит полицейский, его коллега был ранен.

- Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна 8 января, получил год и восемь месяцев лишения свободы условно. Ему назначен испытательный срок на три года, он лишен права управлять транспортом в течение 2,5 лет. Рубинштейн умер 14 января от полученных травм.

- Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс, который предсказал существование одной из элементарных частиц - бозона - за 48 лет до открытия. Ему было 94 года.

- ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым до окончания следующего сезона.