Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок, заявили "Интерфаксу" в российском ведомстве.

В понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия попросила Казахстан быть готовым предоставить 100 тыс. тонн бензина на случай возникновения дефицита, усугубленного атаками украинских беспилотников и перебоями в производстве. В Казахстане также опровергли такую просьбу от РФ, отметив, что у них самих нехватка бензина.

Более того, заявили в российском Минэнерго, Россия поставляет бензин в Казахстан, несмотря на действие запрета на экспорт бензина. "В соответствии с прогнозными индикативными балансами, поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены. При этом сохраняется возможность поставок автомобильного бензина из России в Казахстан до 285 тыс. тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и данные поставки осуществляются", - заявили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объёмами производства автомобильного бензина. "Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учётом планового роста спроса в весенне-летний период", - подчеркнули в Минэнерго РФ.

В России с марта до сентября действует запрет на экспорт товарного бензина, за рядом исключений, в частности, поставки страны ЕАЭС и по межправительственным соглашениям.