Цены на бензин в РФ в марте выросли на 0,13%, на дизтопливо - на 0,2%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в марте 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,13% после стабильности в феврале (рост на символические 0,01%) и повышения на 0,53% в январе 2024 года, сообщил в среду Росстат.

Ранее в декабре 2023 года потребительские цены на бензин незначительно выросли на 0,03%, в ноябре снизились на 0,71%, в октябре - на 1,57%. Этому снижению предшествовал рост почти в течение всего 2023 года: в сентябре цены на бензин повышались в среднем на 2,11%, в августе на 2,5%, в июле - на 2,2%, в июне - на 1,55%, в мае - на 0,95%, в апреле - на 0,05%, в марте - на 0,06%. До этого в феврале снижались на 0,07%, а в январе оставались стабильными.

За I квартал 2024 года цены на бензин выросли на 0,67% (при общей инфляции в 1,95%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в марте 2023 года подорожал на 7,96%.

Цены на дизельное топливо в марте 2024 года поднялись на 0,2% к предыдущему месяцу после того, как в феврале снизились на 0,1%, в январе повысились на 0,1%, в декабре 2023 г. - на 0,2%, в ноябре - на 0,3%, в октябре упали на 1,5%, сентябре подскочили на 6,2%, в августе выросли на 4,1%, в июле - на 0,8%, в июне - на 0,3%, в мае - на 0,1%. В апреле прошлого года ДТ подешевело на 0,2%, в марте - на 0,4%, в феврале - на 0,7%. В январе 2023 года цены на дизель росли на 0,6%.