Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Плановую госпитализацию остановили в подтопляемых муниципалитетах Курганской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Плановую госпитализацию приостанавливают в медицинских учреждениях города Кургана и округов Курганской области, входящих в зону риска возможного затопления, сообщает правительство региона.

"В связи с ухудшением паводковой ситуации в медицинских учреждениях города Кургана и округов, где есть населенные пункты в зоне риска возможного затопления или подтопления, плановая госпитализация будет приостановлена. При этом экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать. Объём коечного фонда для этого достаточен", - говорится в сообщении.

Приостановка плановой госпитализации необходима из-за того, что в ряде медучреждений организована медицинская помощь для маломобильных граждан, граждан, нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении, а также для того, чтобы в случае необходимости и дальнейшего ухудшения ситуации более оперативно оказывать медпомощь пострадавшим.

Подчеркивается, что на случай самой неблагоприятной ситуации по паводку подготовлена маршрутизация пациентов в медицинские организации на территории Курганской области, не попадающие в зону подтопления.

Также в связи с возможным подтоплением филиала ГБУ "Курганская поликлиника N2" планируется его временное закрытие с 11 апреля. Медицинскую помощь населению окажут в другом филиале.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. В зону подтопления попадут населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган.

По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта.

Наводнение в Орске

11
Курган Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принудительная эвакуация началась в Звериноголовском округе Курганской области

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

Что произошло за день: вторник, 9 апреля

Уровень Тобола превысил неблагоприятную отметку у курганского Звериноголовского

Паводок в России

В Оренбургской области вода подошла к федеральной трассе "Урал"

В Оренбургской области вода подошла к федеральной трассе "Урал"

Источник сообщил о готовности властей согласиться на срок давности при деприватизации

Паводок в России

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Раненого губернатора Мурманской области переводят из реанимации в хирургию

Раненого губернатора Мурманской области переводят из реанимации в хирургию

ФАС обязала Wildberries устранить множественные нарушения в работе с продавцами

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });