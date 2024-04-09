Плановую госпитализацию остановили в подтопляемых муниципалитетах Курганской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Плановую госпитализацию приостанавливают в медицинских учреждениях города Кургана и округов Курганской области, входящих в зону риска возможного затопления, сообщает правительство региона.

"В связи с ухудшением паводковой ситуации в медицинских учреждениях города Кургана и округов, где есть населенные пункты в зоне риска возможного затопления или подтопления, плановая госпитализация будет приостановлена. При этом экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать. Объём коечного фонда для этого достаточен", - говорится в сообщении.

Приостановка плановой госпитализации необходима из-за того, что в ряде медучреждений организована медицинская помощь для маломобильных граждан, граждан, нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении, а также для того, чтобы в случае необходимости и дальнейшего ухудшения ситуации более оперативно оказывать медпомощь пострадавшим.

Подчеркивается, что на случай самой неблагоприятной ситуации по паводку подготовлена маршрутизация пациентов в медицинские организации на территории Курганской области, не попадающие в зону подтопления.

Также в связи с возможным подтоплением филиала ГБУ "Курганская поликлиника N2" планируется его временное закрытие с 11 апреля. Медицинскую помощь населению окажут в другом филиале.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. В зону подтопления попадут населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган.

По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта.