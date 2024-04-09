В Звериноголовском округе Курганской области эвакуируют жителей еще двух сел

Укрепление дамбы в районе Кировского моста в Кургане Фото: Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Все жители деревни Редуть Звериноголовского муниципального округа Курганской области покинули свои дома, еще под полную эвакуацию попадают села Озерное и Прорывное, сообщает глава округа Марина Панкратова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в связи с увеличением прогнозируемой зоны подтопления и затопления потребовалось больше койкомест в пунктах временного размещения.

"Дополнительный ПВР на 100 человек в Советске и три единицы техники в помощь Звериноголовскому округу выделил соседний Куртамышский муниципальный округ", - констатировала Панкратова.

Все ПВР в Звериноголовском округе оснащены необходимым, организовано горячее питание.

Вместе с тем, отмечает она, многие переезжают к родным и близким, проживающим на территории, свободной от воды.

Как сообщалось, по данным на 8 часов утра, в Звериноголовском округе было эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения - 209 человек. 11 граждан, маломобильных и имеющих проблемы со здоровьем, принял филиал ГБУ "Межрайонная больница N3".

Максимальный ожидаемый уровень воды в реке Тобол в период паводка 2024 года - 1169 см. Река Тобол в районе села Звериноголовское вышла в пойму.

Уровень Тобола в районе села Звериноголовское составлял уже 799 см. С 8:00 вода поднялась на 138 см. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления.