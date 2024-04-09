Несколько районов Оренбурга оказались в зоне подтопления

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Подтоплены несколько районов и поселков Оренбурга, сообщает телеграм-канал городской администрации.

В зоне подтопления на 21:30 по Москве находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК "Гранд-парк", говорится в сообщении.

Кроме того, подтоплены СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.

Уровень воды на реке Урал у Оренбурга вечером во вторник вырос до 931 см, превысив опасную отметку на 1 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.