В Оренбургской области вода подошла к федеральной трассе "Урал"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 "Урал", сообщила пресс-служба губернатора Дениса Паслера.

"Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 "Урал".(... ) На трассе Оренбург - Орск дорожники проводят работы по предотвращению перелива талых вод через проезжую часть. Для того чтобы не допустить перелива воды через проезжую часть, ГУП "Оренбургремдорстрой" оперативно произвели отсыпку обочин скальным грунтом", - говорится в сообщении.

На объекте было задействовано 7 единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 метров.

Пока трасса не закрыта.

На дороге обнаружили еще два опасных участка, где также возможен перелив паводковых вод. За ними постоянно следят специалисты дорожных служб. Если вода поднимется к критической отметке, на этих участках также проведут отсыпку обочин.

"В целом по области снижается количество паводковых проявлений на объектах дорожной инфраструктуры. По данным на 17:00, закрытыми для проезда остаются 39 низководных мостов и 81 участок региональных дорог, где зафиксированы переливы через проезжую часть, - на 15 участков меньше, чем вчера", - уточняет пресс-служба.

После завершения паводка специалисты подрядных организаций приступят к восстановлению дорожных насыпей и покрытия дорог.

Ранее заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщал, что уровень воды в реке Урал в городе может подняться еще на метр и превысить опасную отметку в 930 см. В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.