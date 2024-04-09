Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

В Оренбурге места возможного подтопления защитят насыпями

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге сейчас создают искусственные насыпи в зонах возможного подтопления, сообщил через телеграм-канал мэрии первый замглавы города Алексей Кудинов.

"В настоящее время мы продолжаем работы по укреплению тех мест, куда может прийти вода в случае поднятия уровня реки Урал на 930 см. Эта отметка является критической для Оренбурга. Там, где это возможно, мы дополнительно делаем насыпи, чтобы защитить многоэтажные жилые дома, а также коммунальную инфраструктуру от возможного подтопления", - сказал он.

Кудинов добавил, что продолжается эвакуация жителей из садовых обществ и поселков, находящихся в зоне подтопления.

"С подтопленных участков вывозим домашних животных, особо ценные вещи и документы. Настроено взаимодействие с региональным УМВД. В случае необходимости пострадавшим из-за паводка восстановят документы в течение суток", - сказал он.

Ранее Кудинов говорил, что уровень воды в реке Урал в городе может подняться еще на метр и превысить опасную отметку в 930 см.

За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 25 сантиметров, и, как ожидается, достигнет опасной отметки 10 апреля.

В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

Затем в мэрии сообщили, что до критической отметке уровня воды в Урале осталось 24 см, на 14:00 9 апреля вода в реке у Оренбурге поднялась до 906 см, по данным оренбургского гидрометцентра. Река Сакмара с 8:00 до 14:00 прибавила 3 сантиметра, до 808 сантиметров.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе, последний раз такой высокий уровень воды фиксировался в середине прошлого века.

Наводнение в Орске

11
Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал Алексей Кудинов Сакмара Сергей Салмин Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Мэр Орска выразил надежду, что пик паводка в городе прошел

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Путин поддержал намерение Хабирова идти на выборы главы Башкирии

Автоматика отменила пуск "Ангары-А5" с Восточного за две минуты до старта

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного отменен

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного отменен
Паводок в России

Жителей четырех районов Кургана эвакуируют из-за угрозы паводка

Оренбуржцев предупредили о попытках мошенников нажиться на пострадавших от паводка

Оренбуржцев предупредили о попытках мошенников нажиться на пострадавших от паводка

Путин внес кандидатуру Подносовой для назначения председателем Верховного суда

Суд рассмотрит иск об обращении активов "Макфы" в доход государству в закрытом режиме

Суд рассмотрит иск об обращении активов "Макфы" в доход государству в закрытом режиме

Генпрокуратура попросила закрыть слушание иска о передаче активов "Макфы" государству

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });