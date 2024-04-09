В Оренбурге места возможного подтопления защитят насыпями

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге сейчас создают искусственные насыпи в зонах возможного подтопления, сообщил через телеграм-канал мэрии первый замглавы города Алексей Кудинов.

"В настоящее время мы продолжаем работы по укреплению тех мест, куда может прийти вода в случае поднятия уровня реки Урал на 930 см. Эта отметка является критической для Оренбурга. Там, где это возможно, мы дополнительно делаем насыпи, чтобы защитить многоэтажные жилые дома, а также коммунальную инфраструктуру от возможного подтопления", - сказал он.

Кудинов добавил, что продолжается эвакуация жителей из садовых обществ и поселков, находящихся в зоне подтопления.

"С подтопленных участков вывозим домашних животных, особо ценные вещи и документы. Настроено взаимодействие с региональным УМВД. В случае необходимости пострадавшим из-за паводка восстановят документы в течение суток", - сказал он.

Ранее Кудинов говорил, что уровень воды в реке Урал в городе может подняться еще на метр и превысить опасную отметку в 930 см.

За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 25 сантиметров, и, как ожидается, достигнет опасной отметки 10 апреля.

В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.

Затем в мэрии сообщили, что до критической отметке уровня воды в Урале осталось 24 см, на 14:00 9 апреля вода в реке у Оренбурге поднялась до 906 см, по данным оренбургского гидрометцентра. Река Сакмара с 8:00 до 14:00 прибавила 3 сантиметра, до 808 сантиметров.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе, последний раз такой высокий уровень воды фиксировался в середине прошлого века.