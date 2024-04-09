Оренбуржцев предупредили о попытках мошенников нажиться на пострадавших от паводка

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В полиции предупредили жителей Оренбургской области об активизации мошенников, которые собирают деньги под видом оказания помощи пострадавшим от паводка, сообщил начальник отдела информации УМВД региона Алексей Овсянников.

По его словам, мошенники публикуют в интернете счета граждан, якобы пострадавших от наводнения, и просят переводить туда денежную помощь. Овсянников призвал жителей региона быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.