Движение поездов, нарушенное обрушением моста в Вязьме, полностью восстановлено

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Московская железная дорога сообщила о полном восстановлении движения поездов, нарушенного в Вязьме Смоленской области из-за обрушения автомобильного путепровода.

"В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста", - говорится в сообщении пресс-службы железной дороги.

Отмечается, что в ходе работ было заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути.

Накануне вечером губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о частичном восстановлении железнодорожного движения на данном участке железной дороги. Движение поездов открыли частично по направлению Москва - Минск. Еще на двух путях восстановительные работы на тот момент продолжались.

Обрушение моста произошло в минувший понедельник. В результате один человек погиб, пятеро пострадали. Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, более десятка пассажирских поездов дальнего следования идут в обход Вязьмы. Региональное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Панинский мост был построен в 1980 году. Путепровод соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.