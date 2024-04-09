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В Вязьме восстановлено движение поездов по направлению Москва-Минск

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о частичном восстановлении железнодорожного движения, нарушенного из-за обрушения автомобильного путепровода в Вязьме.

"Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал глава региона во вторник в своем телеграм-канале.

Обрушение моста произошло в понедельник. В результате один человек погиб, пятеро пострадали. Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, более десятка пассажирских поездов дальнего следования идут в обход Вязьмы. Региональное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Панинский мост был построен в 1980 году. Путепровод соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.

Вязьма Смоленская область
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