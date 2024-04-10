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Власти заявили о штатной работе "Росводоканала Оренбурга"

Сейчас в зоне риска находится городской Южно-Уральский водозабор

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Оборудование "Росводоканала Оренбурга" на фоне паводка работает штатно, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

""Росводоканал Оренбург" в связи с ухудшением паводковой обстановки и введением в городе режима ЧС ведёт круглосуточный мониторинг параметров работы оборудования на городских объектах водоснабжения и водоотведения. По последним данным, все имеющееся на объектах оборудование работает в штатном режиме, все абоненты областного центра обеспечены водой", - говорится в сообщении.

После затопления водозабора "Оренбург-1" жители Промышленного района некоторое время получали мутную воду. После переключения потребителей на Ново-Сакмарский водозабор качество воды постепенно нормализуется, информирует пресс-служба.

Сейчас в зоне риска находится городской Южно-Уральский водозабор.

При поднятии уровня реки Урал до 11 м возможно подтопление энергооборудования и его отключение. В этом случае часть абонентов будет переведена на снабжение водой из Ново-Сакмарского водозабора, для остальных, совместно с муниципалитетом, организуют подвоз бутилированной и технической воды, отмечается в сообщении.

По словам главы города Сергея Салмина, "запас до отключения тепловых пунктов и насосных станций у нас есть, хотя уже мы находимся в аварийном режиме, до затопления осталось 68 см". Если это произойдет, то Южно-Уральский водозабор будет остановлен. В таком случае треть города столкнется с ограничением водоснабжения, давления в системе будет не хватать, сообщал ранее мэр.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Урал Сергей Салмин Оренбургская область Росводоканал
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