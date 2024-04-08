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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Горячую воду и котельные отключают в оренбургском Кувандыке из-за паводка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ухудшение паводковой ситуации в районе города Кувандык (Оренбургская область) стало причиной отключения горячего водоснабжения и ряда котельных, сообщается в телеграм-канале Кувандыкского городского округа в понедельник.

"В связи с большим притоком речных вод в канализационную систему города, насосы не справляются с объемом. С 12:00 до спада воды вынужденно отключаем горячее водоснабжение и котельные по ул. Фестивальная (район Криолит), Вокзальная (район ж/д вокзала), Машиностроитель (район Машиностроитель)", - говорится в сообщении.

Власти просят ограничить слив воды в канализацию.

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Первый замглавы администрации Кувандыка по оперативному управлению Илья Ермолаев в своем телеграм-канале сообщил, что ctqxfc наблюдается резкий подъем воды в реке Кураганка (приток Сакмары) в районе микрорайона Седьмовка. В зону подтопления попадают улицы Максима Горького, Революционная, Лесная, Ульяны Громовой, Семафорная, Фрунзе и другие.

Жителей просят эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения.

Кроме того, с воскресенья значительно подтопило дорогу на Штамповский мост.

По словам Ермолаева, ночью в районе моста сформировался ледовый затор длиною 2 км. "Ледяная глыба шла сплошным полотном. К 4 утра уровень воды поднялся и сравнялся с мостом. Лед тоже поднялся и встал вплотную, всем объемом вместе с принесенными бревнами практически уперся в мост. Даже если бы была возможность снять перила, толку не было бы", - сообщил он.

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Между тем, затор удалось устранить, что позволило спасти от затопления ряд территорий и трансформаторную подстанцию второй очереди Сакмарского водозабора.

"В противном случает весь Криолит и Криолитовый Шанхай остался бы без воды на неопределённо долгий период, до конца паводка как минимум", - отметил Ермолаев.

Как сообщалось, уровень воды реки Сакмара в районе города Кувандык за прошедшую ночь поднялся на 17 см и составил 418 см. Опасный уровень - 550 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Кувандык
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