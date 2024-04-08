Оренбуржцев предупредили о возможном затоплении городского водозабора

Отключение водоснабжения может затронуть треть горожан

Половодье в Оренбурге Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Оренбурга Сергей Салмин из-за ухудшения ситуации с паводком не исключил отключения Уральского водозабора, снабжающего водой треть населения города. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24".

"Я вчера докладывал уже на областном штабе, у нас при критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор. Соответственно, после того, как будет отключена насосная станция, без воды может остаться порядка 30% населения, - предупредил он. - Это не значит, что вода будет окончательно отключена, она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора".

"Там у нас работает 112 скважин артезианских. Вода будет поступать везде. Единственное, что может не хватать, давления в трети части города до высотных домов. Но при всём при этом сейчас отработаны сценарии развития этого события. Мы к этому готовы", - сказал Салмин.

Сейчас власти готовят для горожан карту точек, где можно набрать воду, а также ожидают поставок бутилированной воды из соседних регионов.

"Обратился ко всем своим коллегам, с кем мы хорошо общаемся и дружим: к главе Тюмени, и Уфы, и Кирова. Друзья помогают, нам идут сейчас машины с бутилированной водой для того, чтобы мы могли закрыть полную потребность питьевой воды для всего населения, а это может быть порядка 80 тысяч человек. И, конечно, закрыть полностью всю потребность для наших дошкольных учреждений для питья и приготовления пищи", - сказал Салмин.

Ранее Салмин назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе и сообщил, что последний раз такой высокий уровень воды фиксировался в середине прошлого века. По его словам, вода продолжает прибывать, власти ждут "основного прихода в течение трех суток".

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и к утру понедельника достиг отметки в 872 см. Опасной считается отметка 930 см.

По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся несколько районов Оренбурга и его пригороды. Сейчас в Оренбурге подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. В зоне подтопления 1973 дома, за сутки их число увеличилось на 170, и 8569 приусадебных участков (за сутки подтоплено еще 480 участков).

Всего на утро 8 апреля в Оренбуржье остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок. Эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1,2 тыс. эвакуированных находятся в пунктах временного размещения.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.