Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Размер компенсации в случае потери жилья в связи с ЧС, которая предусмотрена для Оренбургской области, составляет 68,7 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в среду.

"В соответствии с правилами №1327 предусмотрено выделение средств из федерального бюджета на обеспечение жильем в случае его утраты в связи с чрезвычайной ситуацией. Стоимость компенсации 1 квадратного метра жилья для Оренбургской области составляет 68,712 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в среду прибыл в Оренбургскую область. В программе визита – встреча с губернатором Денисом Паслером и жителями, а также осмотр подтопленных районов. Кроме того, состоится совещание по восстановлению жилья и городской инфраструктуры.

По оперативной оценке областных властей, общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 млрд рублей.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.