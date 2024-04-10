Опасные явления на четырех реках близ городов Оренбуржья сохранятся еще минимум трое суток

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Опасные паводковые явления будут сохраняться еще как минимум трое суток на четырех реках рядом с некоторыми городами и селами в Оренбургской области, сообщает Росгидромет в среду.

Так, сохранится превышение опасной отметки уровня воды на реке Урал у городов Оренбург, Орск и села Илек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По прогнозу Росгидромета, аналогичная ситуация ожидается на реке Большой Кинель у города Бугуруслан, на реке Самара у города Бузулук, а также на реке Илек у села Веселый Первый.

На реках Салмыш у села Буланово, Сакмара у поселка Кувандык, а также на реке Большой Кумак у поселка Новоорск будет превышена отметка неблагоприятного явления (метеорологическое явление, которое значительно затрудняет или препятствует деятельности отдельных отраслей экономики и может нанести материальный ущерб, но по своим количественным значениям не достигает критериев опасного метеорологического явления), отмечается в сообщении.

У села Спасское на реке Большой Ик сохранится затопление поймы.

Что касается развития половодья в других регионах Поволжья, то превышение отметки неблагоприятного явления сохранится в Самарской области на реках Самара и Чагра у сел Елшанка и Новотулка, соответственно, информирует Росгидромет.

В Саратовской области такая ситуация будет наблюдаться на реке Большой Иргиз у города Пугачева, а в Ульяновской - на реке Большой Черемшан у поселка Новочеремшанск.

В остальных регионах ПФО сохранится затопление поймы рек.

Ранее сообщалось, что пик паводка в Оренбуржье ожидается 10 апреля, а нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.

По последним данным, уровень воды на реке Урал у Оренбурга превысил отметку 10 метров.