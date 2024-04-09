Путин решил направить в Оренбургскую область главу Минстроя РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером ситуацию с паводком в регионе и решил направить в зону ЧС главу Минстроя Ирека Файзуллина, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин поговорил по телефону еще раз с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям - главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения", - сказал Песков.

"По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры - разрушенные и размытые дороги, и главным образом жилья", - отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что речь идет как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые еще предстоит установить.