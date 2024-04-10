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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Из оренбургского Новотроицка после перелива дамбы вода начала отступать

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Из Новотроицка (Оренбургская область) талые воды начали отступать, паводковая обстановка стабилизируется, сообщил телеканалу "НоКС-ТВ" мэр города Денис Меньшиков.

По его словам, рост уровня воды в реке Урал остановился во вторник, а к концу дня уровень стал снижаться.

"На сегодня, на 10 утра, мы имеем от пиковой точки минус 17 сантиметров, соответственно, понимаем, что обстановка у нас начинает стабилизироваться и вода начинает отходить", - сказал Меньшиков.

Вода постепенно начинает отходить по всему периметру подтопления. Чтобы добраться до улицы Севастопольской, рядом с которой находится дамба, уровень воды должен снизиться еще как минимум на 70 см. После этого возможно будет начать работы по откачке воды через дамбу обратно в реку Урал, отметил глава города.

По оценке Меньшикова, городу нужны дополнительные мотопомпы для осушения помещений, с соответствующей просьбой власти обратились к местным предприятиям.

"Предприятия откликнулись, соответственно, как только будем их получать, будем помогать в том числе и жителям в этом направлении, чтобы сушить свои помещения, чтобы они уже могли в дальнейшем пользоваться своими гаражными кооперативами", - сказал он.

8 апреля в Новотроицке вода перелилась через защитную дамбу, началась эвакуация жителей нескольких улиц. Дамба была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье.

Новотроицк - город в Оренбуржье с населением порядка 90 тысяч человек, он находится недалеко от границы с Казахстаном.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Казахстан Оренбургская область Новотроицк Денис Меньшиков
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