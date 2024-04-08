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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

В Орске 11 медучреждений приостановили работу из-за наводнения

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Орске приостановили работу свыше десяти медицинских учреждений, 158 человек переведены в другие стационары, сообщил "Интерфаксу" помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день наиболее сложная обстановка сохраняется в Оренбургской области.

"В Орске, куда ранее по поручению Михаила Мурашко выехал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, в связи с наводнением приостановлена работа 11 медицинских объектов, 158 человек, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары региона", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что медицинская помощь взрослым и детям в экстренной и неотложной форме оказывается в полном объеме медучреждениями города, в них есть все необходимое. Пациенты, нуждающиеся в плановой помощи, перенаправляются в больницы Новотроицка, Оренбурга и других городов региона. Амбулаторная помощь оказывается преимущественно на дому выездными бригадами. Медучреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций.

"Всего в Орске зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью в связи с паводком, в том числе 18 детей. 9 человек госпитализированы", - добавил помощник главы Минздрава.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Накануне правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Алексей Кузнецов Оренбургская область Минздрав РФ
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