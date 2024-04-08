В Новотроицке строят второй вал у подстанции, питающей очистные сооружения

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Энергетики "Оренбургэнерго" (филиал ПАО "Россети Волга") строят второй вал для защиты от паводка подстанции в селе Хабарном (Оренбургская область), сообщает телеграм-канал "Россети Волга".

Земляной вал будет защищать подстанцию 35 кВ "Хабарная", которая обеспечивает электроснабжение очистных сооружений Новотроицка. Сейчас на территории подстанции воды нет.

Ранее 8 апреля вода перелилась через защитную дамбу в Новотроицке, там начали эвакуировать жильцов с нескольких улиц.

По данным пресс-службы "Россетей Волга", в Оренбуржье сейчас работает группа инженерно-технических специалистов из всех филиалов компании в составе 21 человека.

В соседнем Орске, где наблюдается самая серьезная ситуация с паводком, энергетики совместно с сотрудниками водоканала обследуют кабельную линию под водой.

Пресс-служба напоминает, что кабельная линия, обеспечивающая электроснабжение насосного оборудования водоканала в Орске, была затоплена в минувшую пятницу с приходом большой воды. Специалисты Орского производственного отделения перевели электроснабжение части насосов на временную линию.

"Если обследование и работы по восстановлению кабеля пройдут успешно, насосная станция получит резервное питание", - говорится в сообщении.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.