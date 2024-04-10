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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В тюменском Ялуторовске начали превентивную эвакуацию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Ялуторовске начали превентивную эвакуацию жителей районов, находящихся рядом с дамбой, им предлагают перебраться в пункт временного размещения, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

"Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней", - говорится в сообщении.

ПВР находится в в общежитии аграрного колледжа. Для переезда жителей предоставили два автобуса.

"Ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение - грузовой автомобиль и помощников предоставляет администрация Ялуторовска. Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место. Полиция будут охранять имущество и дома до возвращения жителей", - отмечается в пресс-релизе.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. На случай возможного подтопления в области подготовлено 402 пункта временного размещения.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ялуторовск Тобол Ишим
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