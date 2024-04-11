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В Тюменской области продолжает подниматься вода в Ишиме и Тоболе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области продолжает расти уровень воды в реках Ишим и Тобол, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Ишиме за сутки уровень в разных местах течения реки поднялся на величину от 19 до 75 см, в Тоболе - от 7 до 29 см.

Из-за паводка подтоплено девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах.

"Везде имеются объездные пути. Все жители населенных пунктов обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами", - подчеркивается в пресс-релизе.

В администрации Ишима "Интерфаксу" сообщили, что уровень реки Ишим в пределах города за сутки повысился на 22 см. "К утру 11 апреля уровень воды в реке составляет 146 см", - сказал сотрудник администрации.

Пик паводка в регионе ожидается в третьей декаде апреля. 19 апреля уровень воды в Ишиме поднялся в разных местах на 24-50 см, в Тоболе - на 23-41 см.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.

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Ишим Тобол Тюменская область
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