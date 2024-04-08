Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Набиуллина допустила переход к снижению ключевой ставки во II полугодии

Пока есть много сдерживающих факторов, сказала она

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина повторила сигнал о возможности начала снижения ключевой ставки, скорее, во втором полугодии 2024 года, предупредила о рисках преждевременного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

"Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски", - сообщила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы в понедельник.

"Опыт многих стран показывает, что преждевременное снижение ставок способно спровоцировать вторую волну инфляции, справиться с которой будет сложнее, чем с первой", - заявила глава ЦБ.

Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для развития экономики

Набиуллина назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для развития экономики

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Суд рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску к "Макфе" 16 апреля

В России производство вина в I квартале выросло на 25,8%

Европейские рынки акций упали на фоне общего ухода инвесторов от рисков

Паводок в России

Орский НПЗ приостанавливает работу на фоне подъема воды после прорыва дамбы

Таможенная подкомиссия одобрила запрет экспорта сахара из РФ до 31 августа

ЦБ Зимбабве заменит зимбабвийский доллар новой валютой

Семь рейсов "РусЛайна" задержаны и три перенесены по техническим причинам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });