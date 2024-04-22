"Ренессанс Капитал" отметил сужение пространства для снижения ставки Банка России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пространство для снижения ключевой ставки Банка России в 2024 году сужается, полагают экономисты "Ренессанс Капитала".

С учетом снижения инфляционного давления в начале года жесткость денежно-кредитной политики находится вблизи исторических максимумов, сказано в их обзоре. Реальные процентные ставки, вне зависимости от метода их оценки (корректировка на текущую, или ожидаемую инфляцию), находятся на уровне близком к кризисному 2022 году.

Эксперты напоминают, что в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ раскрыл перечень условий, необходимых для ее снижения, куда наравне с замедлением текущей инфляции вошли охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности, улучшение ситуации на рынке труда, а также отсутствие реализации рисков со стороны бюджета и внешней среды.

"Условия в части нормализации ситуации на рынке труда, а также охлаждения потребительской активности пока не наблюдаются, что, на наш взгляд, ограничивает потенциал для снижения ключевой ставки в 2024 году", - пишут они.

Экономисты "Ренессанс Капитала" сохраняют ожидания относительно первого понижения ключевой ставки уже в июне-июле. Однако шаг первого снижения может быть куда меньше, чем они рассчитывали ранее (50-100 базисных пунктов против 200 базисных пунктов).

"По итогам 2024 года ключевая ставка, по нашим оценкам, может быть снижена вплоть до 12%. В 2025 году, на фоне замедления темпов экономического роста и ожидаемого ослабления бюджетного импульса (в случае если объявленные дополнительные расходы будут покрываться ростом налоговой нагрузки), ставка может быть понижена вплоть до 7%. Ожидаемая нами траектория соответствует средней ключевой ставке на уровне 15% и 9% в 2024 и 2025 годах", - говорится в обзоре.

Комментируя предстоящее заседание совета директоров Банка России 26 апреля, авторы обзора высказали мнение, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16%, дав нейтральный сигнал.

Апрельское заседание является опорным, напоминают они: это подразумевает актуализацию среднесрочного прогноза Банка России. По их оценкам, с учетом динамики первого квартала 2024 года наиболее очевидным является повышение прогноза регулятора по росту ВВП (с февральских 1-2% г/г) и его составляющих, прежде всего конечного потребления домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал.

"По итогам предыдущего решения по ключевой ставке Банк России отметил, что рассматривал возможность дать направленный сигнал о целесообразности как снижения, так и повышения ключевой ставки. В преддверии ближайшего заседания в пользу смягчения сигнала выступает снижение инфляционного давления в марте и инфляционных ожиданий в апреле. В то время как в пользу ужесточения сигнала выступают высокая потребительская активность в первом квартале, ускорение потребительского кредитования в марте и усилившееся напряжение на рынке труда в феврале. С учетом разнонаправленности поступивших за последний месяц данных мы ожидаем, что регулятор сохранит нейтральный сигнал. В этой связи дополнительным сигналом выступит обновленный прогноз средней за год ключевой ставки (13,5-15,5% в феврале)", - пишут экономисты инвесткомпании.