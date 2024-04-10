Набиуллина заявила, что инфляция в РФ прошла свой пик

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) прошла свой пик, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", - сказала она в среду.

"Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным, инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%", - отметила глава ЦБ.

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она.

"Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас", - отметила Набиуллина.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле 2023 года, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. В сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%. В феврале и марте 2024 года Цб сохранил ставку на уровне 16%. Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 26 апреля.

"Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - заявила председатель ЦБ.