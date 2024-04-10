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Издательство "Просвещение" не получало документов от ФАС о возбуждении дела

Компания отвергла обвинения в нарушении антимонопольного законодательства

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Издательство "Просвещение" еще не получало материалов дела от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но готово доказать, что в его действиях нет нарушений, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства", - сказали в компании в среду.

Там отметили, что "Просвещение" находится в постоянном взаимодействии с ФАС России.

"С 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором, т.к. издательство включено ФАС России в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. В целях обеспечения доступности учебной литературы мы разработали и с 2021 года применяем систему антимонопольного комплаенса. В рамках данной системы функционирует торговая политика, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в среду ФАС возбудила дело против "Просвещения" о нарушении антимонопольного законодательства за высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники.

"На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".

В ФАС тогда заявили, что изучат ценообразование на рынке учебников.

Просвещение ФАС
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