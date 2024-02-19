Лавров заявил о важности скорейшего начала прямого палестино-израильского диалога

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не комментируют высказывания лидеров других государств, однако отмечают важность скорейшего налаживания прямого палестино-израильского диалога, заявил в Гаване глава МИД России Сергей Лавров.

Его спросили на пресс-конференции, как может повлиять объявление Израилем президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы персоной нон грата на предстоящую встречу глав дипломатии G-20 в Рио-де-Жанейро.

"Я за другие страны отвечать не буду. Мы уважаем мнение, которое высказывает руководитель любой страны и исходим из того, что каждый имеет право на свою реакцию", - заявил он.

Российская сторона не реагировала на это выступление президента Бразилии.

"Но мы видим, как независимо от того, сравнивает кто-то эту ситуацию с чем-то другим или не сравнивает, мы видим, как страдают тысячи невинных людей, - сказал министр. - Мы активно хотим помочь израильтянам и палестинцам договориться, - кроме как прямой диалог между ними, другого пути не видим".

"Первый и немедленный шаг - это конечно же прекращение огня, но к сожалению США продолжают в СБ ООН блокировать любые инициативы, которые призывают к прекращению огня. Ну, а затем, конечно, это решение гуманитарных проблем, потому что возможности для доставки в сектор Газа недостаточны, это всеми признается, включая соответствующие структуры ООН", - отметил российский министр.

"Ну, и самое главное, когда эти срочные, неотложные шаги будут приняты, важно не откладывая заниматься практическим выполнением, причем именно выполнением, а не очередными обещаниями решения ООН о создании палестинского государства. И совет безопасности ГА ООН многократно высказывался о необходимости создания жизнеспособного палестинского государства, которое будет жить в мире и безопасности с Израилем, - эта формула в полной мере сохраняет свою актуальность, потому что и палестинцам нужна мирная жизнь, свободная от оккупации, и израильскому населению, конечно же тоже нужна безопасность", - добавил Лавров.

Накануне бразильский президент назвал происходящее в Газе геноцидом палестинского народа. Он также сказал, что считает неправильным прекращение западными странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Лула да Силва подчеркнул, что необходимо сохранить гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа.

В Израиле резко отреагировали на эти заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Бразилии "пересек красную черту".