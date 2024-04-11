Ракета "Ангара-А5" допущена к первому старту с Восточного

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия приняла решение о готовности к первому пуску тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой с площадки 1А намечается на 11 апреля в 12:00:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Накануне во второй раз был отменен пуск тяжелой "Ангары-А5" с Восточного, ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова отмена произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

Он сообщил, что пуск перенесен на 11 апреля в 12:00 по московскому времени.

"После заключения анализов всех нюансов и заключения государственной комиссии, мы, предварительно, повторим попытку запуска завтра в то же время", - сказал Борисов в среду.

Это будет уже третья попытка запуска данной ракеты-носителя.

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного должен был состояться 9 апреля, однако он был отменен. По словам главы "Роскосмоса", отмена произошла автоматически за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В связи с этим пуск ракеты был перенесен на резервную дату - 10 апреля.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск станет четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелых классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.