Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье заочно арестован

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о нападении на двух полицейских в Подмосковье заочно предъявило обвинение разыскиваемому подозреваемому, решением суда он заочно арестован, сообщили в областном управлении СКР.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве не уточнили данных фигуранта, отметив, что по ходатайству следствия "судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый объявлен в розыск".

По данным следствия, 7 апреля в районе СНТ "Озон" поселка Фряново двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции пытались задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

"Мужчина на законные требования полицейских о необходимости проведения досмотра оказал активное сопротивление и произвел в них из неустановленного на данный момент оружия не менее шести выстрелов, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

В результате помощник участкового уполномоченного погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщили в СКР.

Там добавили, что в настоящее время "принимаются исчерпывающие меры к установлению местонахождения обвиняемого и его задержанию".