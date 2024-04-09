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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В МВД установили личность подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении другого в Подмосковье, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале во вторник.

По ее словам, за совершение этого преступления "разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения".

"Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию", - сказала Волк.

Представитель МВД заявила, что ведомство просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться в полицию.

7 апреля в Щелкове был убит полицейский, еще один был ранен. Сотрудники правоохранительных органов проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В МВД тогда сообщали, что нападение на полицейских совершил подозреваемый в распространении наркотиков. Напавший на полицейских скрылся на мотоцикле.

МВД РФ Ирина Волк
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