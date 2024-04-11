В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии в 11:50 отменили режим контртеррористической операции, введенный ранее на части территорий города Нальчик и Черекского района, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

О введении режима КТО стало известно ранним утром 11 апреля. Затем НАК сообщил, что в пригороде Нальчика были заблокированы подозреваемые в причастности к терроризму. Подозреваемые отстреливались и были убиты. По версии НАК, боевики были участниками международной террористической организации.

В отношении убитых было возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).