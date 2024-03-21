Болгария с 22 марта по 1 апреля не будет принимать документы на краткосрочные визы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - С 22 марта по 1 апреля не будет приема документов на краткосрочные визы Болгарии, сообщает компания-оператор визовых центров VFS Global.

"Просим вас обратить внимание, что с 22 марта по 1 апреля визовые центры Болгарии, по распоряжению консультационного отдела посольства, приостанавливают прием на краткосрочные визы (Тип С)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Болгария и Румыния с 1 апреля частично присоединяются к Шенгенской зоне и начинают выдавать иностранцам, в том числе российским гражданам, шенгенские визы, по которым в страны Шенгена можно будет въехать воздушным и морским путем. Решение по въезду с визами этих стран через сухопутные границы Евросоюзу будет принято позднее.