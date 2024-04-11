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Минстрой отработает вопрос по ипотечным каникулам для пострадавших от паводков

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой России отработает вопрос по ипотечным каникулам для пострадавших от паводков жителей, заявил в четверг министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Есть у людей, конечно, ряд вопросов: как будут компенсироваться утонувшие машины, движимость какая-то, какая компенсация произойдет по ипотеке по ряду объектов, просьбы появились по ипотечным каникулам. Здесь мы тоже, Владимир Владимирович (Путин - ИФ), эту работу вместе с правительственной комиссией, с Александром Вячеславовичем (главой МЧС Куренковым - ИФ) отработаем", - сказал Файзуллин в ходе видеосовещания по паводкам в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, очень большое количество объектов связано с СНТ. Часть объектов оформлена, часть - нет. Минстрой также отрабатывает этот вопрос совместно с другими ведомствами, добавил Файзуллин.

10 апреля Файзуллин по поручению президента прибыл в Оренбургскую область. Глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Ирек Файзуллин Владимир Путин Минстрой РФ Оренбургская область
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