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Минстрой отчитается перед Путиным о ситуации с половодьем в Оренбуржье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой отчитается перед президентом России Владимиром Путиным по итогам визита в Оренбуржье для оценки ситуации с половодьем, заявил в среду министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Все будет восстановлено. (...) Мы готовим совещание у президента. Президент выслушает наш доклад и все необходимые решения и поручения федеральному правительству и региону будут даны, также конечно финансово подкрепим. Работы много: школы, садики, музеи, парки", - сказал Файзуллин на встрече с жителями в Орске.

Ранее сообщалось о том, что около 13 тыс. жилых домов подтоплены в результате паводка в Оренбургской области.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

10 апреля Файзуллин по поручению президента РФ прибыл в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя также посетит Курганскую и Тюменскую области.

Ключевые задачи визита - анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений, а также информирование жителей о дальнейшем восстановлении жилья и инфраструктуры.

"Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу, в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры", - пояснил Файзуллин.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Ирек Файзуллин Владимир Путин Оренбургская область Минстрой РФ
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