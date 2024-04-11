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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Источник заявил, что новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный источник в министерстве обороны России заявил, что реализация Украиной плана по новому контрнаступлению приведет к разгрому ВСУ и началу пути к миру на российских условиях.

"Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", - сказал источник.

Так высокопоставленный источник в Минобороны РФ прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана нового контрнаступления.

По словам источника, в ходе предыдущей попытки организовать контрнаступление в 2023 году ВСУ потеряли убитыми и тяжелоранеными более 166 тыс. военнослужащих, а также 789 танков, 2,4 тыс. других бронированных машин и 132 самолета.

Источник заявил, что власти Украины пытаются заполнить некомплект личного состава ВСУ, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан.

"При этом обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", - сказал высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина Владимир Зеленский
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