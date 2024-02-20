Шойгу оценил в 160 тысяч число военных ВСУ для контрнаступления 2023 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Киев при подготовке контрнаступления летом 2023 года сконцентрировал для удара группировку, которая насчитывала свыше 160 тыс. военнослужащих, 800 танков, почти 150 авиационных средств, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью российским журналистам во вторник.

"Ситуация развивалась следующим образом. В начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки мы вскрыли информацию о том, что готовится серьезное контрнаступление. Под словом "серьезное" мы понимаем, что это не сто, не двести человек, когда готовилась группировка почти в 160 тысяч, а если говорить точнее – 110 батальонов плюс десять батальонов почти в резерве, 800 танков, почти 150 авиационных средств – самолетов и вертолетов, более двух с половиной тысяч единиц бронетехники", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что для отражения контрнаступления вооруженных сил Украины была создана глубокоэшелонированная оборонительная линия протяженностью более двух тысяч километров.

"Президентом было принято решение создать глубокоэшелонированную линию обороны на всем протяжении линии соприкосновения, а это более двух тысяч километров", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что это была не просто глубокоэшелонированная оборона, а оборона активная, которая позволяет и наступать на определенных направлениях, и выбивать силы и вооружения противника.

"И делать это фактически в ежедневном круглосуточном режиме", - подчеркнул Шойгу.