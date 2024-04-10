Глава МИД Швейцарии заявил о невозможности диалога по Украине без участия РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в среду заявил, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса не могут проходить без России, и выразил надежду на участие в будущем Москвы в этом диалоге.

"Мирный процесс не может происходить без России, хоть ее и не будет на первой встрече", - приводят СМИ слова Кассиса журналистам на пресс-конференции.

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы добиться участия Москвы в последующих переговорах.

Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Швейцария намерена провести конференцию на высоком уровне по урегулированию на Украине 16-17 июня.

"Конференция может состояться 16-17 июня, однако пока неясно, сколько стран примут в ней участие", - информировало агентство, отмечая, что речь может идти о 80-100 странах, представляющих преимущественно "глобальный Юг".

Bloomberg отмечал, что несколько стран настаивают на участии России в конференции, однако Киев хочет договориться по ключевым принципам, которые "сформируют основу для будущего соглашения", прежде чем подключать к диалогу Москву.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

Захарова также отметила, что "опыт минских соглашений и российско-украинских переговоров в 2022 году показал недоговороспособность Киева и Запада".

"Все это делает бессмысленным участие России в упомянутой "мирной конференции" - неважно, будет ли она проводиться в один, два или пять этапов: ее ультимативная суть, продвигаемая Киевом и его хозяевами, от этого не меняется", - сказала Захарова.