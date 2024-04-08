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Bloomberg сообщил о планах Швейцарии провести конференцию по Украине 16-17 июня

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Швейцария намерена провести конференцию на высоком уровне по урегулированию на Украине в середине июня, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Конференция может состояться 16-17 июня, однако пока неясно, сколько стран примут в ней участие", - информирует агентство, отмечая, что речь может идти о 80-100 государствах, представляющих преимущественно "глобальный Юг".

Как отметили собеседники агентства, ключевым вопросом является участие Китая, которое позволит Швейцарии "обеспечить доверие в инициативе".

Представитель МИД Швейцарии отметил, что дата и место конференции пока неизвестны. Источники агентства же сообщили, что она может пройти в швейцарском городе Люцерн.

"Помимо позиций Украины, России и Европы, важно услышать мнение "глобального Юга", который сыграет ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Поэтому мы поддерживаем тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией", - добавил представитель швейцарского МИД.

Bloomberg отмечает, что несколько стран настаивают на участии России в конференции, однако Киев хочет договориться по ключевым принципам, которые "сформируют основу для будущего соглашения", прежде чем подключать к диалогу Москву.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Китай Украина Швейцария
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