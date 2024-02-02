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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

ЦБ уточнил правила ОСАГО с учетом электронного урегулирования по европротоколу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Банк России внес уточнения в правила ОСАГО с учетом особенностей электронного урегулирования по договорам "автогражданки" по европротоколу. Проект положения Банка России "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" опубликован на сайте ЦБ и на портале государственной правовой информации в пятницу. Изменения касаются заключающих договоры автовладельцев, внесенных в договор ОСАГО водителей и выгодоприобретателей по договорам ОСАГО.

Как поясняет регулятор, скорректированные правила ОСАГО будут "дополнены положениями, регламентирующими способ заключения договора обязательного страхования в виде электронного документа (обмен электронными документами). Из формы страхового полиса исключена подпись страхователя, а форма извещения о дорожно-транспортном происшествии дополнена местом для нанесения матричного штрихового кода (QR-код), позволяющего перейти на одностраничный веб-ресурс, разработанный Минцифры России и обеспечивающий загрузку мобильного приложения "Госуслуги Авто", а также содержащий описание условий и порядок оформления европротокола".

Кроме того, изменения разработаны ЦБ с учетом состоявшейся в прошлом году передачи информбазы по договорам ОСАГО от Российского союза автостраховщиков (РСА) национальному оператору АО "Национальная страховая информационная система" (100%-ная дочерняя компания ЦБ).

"Для удобства страхователей и потерпевших пересмотрена структура правил ОСАГО", - сообщает ЦБ в пояснительной записке к проекту документа.

"Действие нормативного акта будет распространяться на стороны договора обязательного страхования, лиц, указанных страхователем в договоре обязательного страхования, в отношении которых заключен указанный договор, на потерпевших (выгодоприобретателей) при предъявлении требования о выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования, а также на владельцев транспортных средств, обратившихся к страховщику для заключения договора обязательного страхования", - отмечает регулятор.

Замечания и предложения по опубликованному проекту документа ЦБ принимает до 8 февраля 2024 года.

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