ФСПП отложит принудительное исполнение для должников из зон паводка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов приостановила принудительное взыскание долгов с граждан, пострадавших от весенних паводков, сообщил телеграм-канал ведомства.

"Судебными приставами в течение двух месяцев не будут применяться меры принудительного исполнения в отношении должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.

Исполнительные производства в отношении должников "будут отложены на основании информации, предоставленной из администраций городов, районов, муниципалитетов и других уполномоченных органов".

"Если вы попали в зону затопления и в отношении вас исполнительные действия не отложены, можете сообщить об этом в подразделения службы судебных приставов или представителям муниципальных органов власти. Вам обязательно помогут", - заверили в ФССП.