Банк России рекомендовал реструктурировать долги пострадавшего от наводнений бизнеса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнения в регионах во время весеннего паводка, сообщила пресс-служба регулятора.

Письмо с этими рекомендациями разослано банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй. Рекомендации применяются по 31 декабря 2024 года включительно.

Реструктуризация позволит оказать дополнительную поддержку предпринимателям в регионах, которые в 2024 году оказались в плену весеннего паводка. Кредиторы могут это делать по собственным программам.

Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени.

Кроме того, Банк России рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика.