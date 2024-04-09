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Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Банкам рекомендовали реструктурировать долги пострадавших от наводнения
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал кредиторам и страховщикам оказать поддержку клиентам, пострадавшим от наводнений.

Как говорится в сообщении ЦБ, банки могут рассматривать обращения пострадавших на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке - на основании имеющихся документов, не требуя их полного комплекта.

Сейчас по закону, кредитные каникулы можно оформить, если размер займа по автокредитам не превышает 1,6 млн рублей, по кредитным картам - 150 тысяч рублей, по остальным кредитам и займам - 450 тысяч рублей. Если долг превышает эти лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.

Страховщикам ЦБ рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. Компании могут самостоятельно запросить необходимые документы в профильных ведомствах, учитывать уже имеющуюся информацию (например, сведения о месте регистрации или фактического проживания клиента).

Регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.

Кредиторам и страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Банк России ЦБ РФ
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